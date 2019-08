“Es una producción con un gran director, con un gran guionista y muy buenos actores. Si echamos la vista atrás, últimamente en buena parte de los éxitos de las series en la plataforma donde se va a estrenar esta película también aparece el nombre de Panamá ligado a dos conceptos, narcotráfico y lavado de dinero, dejando a un lado la realidad del país”, manifestó Javier Rosado, director regional de Llorente y Cuenca.

El gigante de la plataforma de streaming muestra el escándalo de los Panama Papers y la investigación que destapó este caso de defraudación fiscal a nivel mundial, lo que podría impactar en el interés de inversiones extranjeras en el país.

“Ya Panamá está en la lista gris. Si el gobierno y la sociedad no ponen los puntos sobre las íes, no hacen los ajustes correspondientes a nuestra legislación, no fortalecen el sistema de justicia, si no hacen los ajustes, pueden ahuyentar las inversiones”, advirtió el abogado, Ernesto Cedeño.

No es la primera vez que el nombre de Panamá resuena en una producción de Netflix. Recientemente los actores de la reconocida serie “La casa de papel” estuvieron en Guna Yala grabando imágenes para la tercera temporada de esta serie que muestra el asalto al banco central español.