Nuevo centro carcelario en provincias centrales tendrá 25 hectáreas

La masacre en el conglomerado carcelario La Joya en diciembre del 2019, aceleró el paso a una transformación del Sistema Penitenciario comandado por el Ministerio de Gobierno a cargo de Janaina Tewaney Mencomo, que asegura se ha iniciado un plan piloto con miras a reducir el hacinamiento en las cárceles.

Algunos de los programas que se ejecutan son el uso de brazaletes, el reforzamiento de los controles de seguridad, y la remodelación de la infraestructura en algunos centros penitenciarios con acciones a corto, mediano y largo plazo.

Tewaney destacó que no solo se trata de los planes de resocialización, sino de temas de seguridad en el que también se toman acciones. Dijo que entre los planes a largo plazo está la construcción de largo plazo, ya que, es imposible que los privados se resocialicen si no tienen espacios para estudiar y aunque se han estado llevando planes con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), esto no es suficiente.

Sobre la cárcel Nueva Esperanza de Colón, manifestó que los detenidos tienen una alta peligrosidad debido a que la provincia es un centro logístico donde el crimen organizado tiene sus actividades muy marcadas.

“Desde la década de 1940, lo que era el centro penitenciario de Colón era un frigorífico, para 1996 se hizo una adaptación de la infraestructura, además que tiene una sobre población. En el 2020 había 1,763 privados de liberta, en el 2022, 2,085, ya la capacidad ha sobre pasado”, indicó.

Adelantó que se construirán nuevos edificios por fases por la necesidad de que es importante que esté cerca de la Policía Nacional, y los requerimientos del terreno. Agregó que es posible que los detenidos de mayor peligrosidad sean trasladados a una cárcel en ciudad de Panamá.

La titular de la cartera de Gobierno reconoció que existe una deuda con la población penitenciaria de las cárceles del interior del país, donde también hay hacinamiento y malas infraestructura. Dijo que se construirá un centro penitenciario en provincias centrales donde se separará a los detenidos según provincia y peligrosidad cumpliendo con los requerimientos internacionales.

“Ese centro penitenciario tendrá 25 hectáreas con toda la capacidad de resocializarse, tendrán la capacidad de poder sembrar y ser parte de la sociedad. Cuando un centro penitenciario funciona la criminalidad del área disminuye”, aseveró.

Reconoció que la población penitenciaria ha aumentado en los últimos años, sin embargo, cuando hay ruido es porque el trabajo se está haciendo, defendiendo la labor que realiza el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público con la desarticulación de grupos organizados.

“Definitivamente los centros penitenciarios no deberían existir, sin embargo, vivimos en una sociedad imperfecta que debe mejorar”, expresó Tewaney.

En cuanto a la corrupción de custodios de cárceles, dijo que para poder cambiar al Sistema Penitenciario hay que entrenar a los que acompañan a los privados de libertad en la resocialización, por lo que se ha inaugurado la segunda fase de la Academia Penitenciaria en Aguadulce, Coclé, debido a que los custodios deben estar formados en capacidades que les permitan llevar a cabo su función.

Comentó que existe un proyecto de ley donde se equiparan los estamentos de seguridad y los custodios forman parte de ese sistema, por lo que se evalúa el salario que devengan.

Sobre la falta de equipos de emergencia para atender incendios en alta mar, que quedó en evidencia con el incendio de tres embarcaciones cerca de las costas de Vacamonte, Tewaney dijo que esto no es solo un tema de los Bomberos, sino general en sistemas de desastres y emergencia, por lo que se ha creado el Gabinete de Prevención de Riesgo y Desastres porque estos temas se prevén a nivel Estatal.

Sostuvo que es un tema que hay que evaluar con el Director de los Bomberos, porque hay que entender que la seguridad civil de la población es importante.