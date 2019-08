Organizaciones civiles exigen transparencia y rendición de cuentas

Representantes de estas agrupaciones, marcharán hasta la Corte Suprema de Justicia, manifestando que desean una "administración de justicia apegada a la ley, independiente, efectiva y diligente para todos".

Por esto, han acordado reunirse, este Martes 20 de Julio de 4:00 pm a 5:00 pm, frente a la Corte Suprema de Justicia para conocer las diferentes ideologías o creencias que los unen, así como hacer una petición a los magistrados para que respondan una serie de cuestionamientos.

Según Olga De Obaldía, de Transparencia Internacional, a nivel internacional Panamá tiene un deber fiduciario con el resto de los países, afectados en el caso Odebrecht, porque Panamá fue usada como un centro para pagar coimas y realizar blanqueo de capitales.

De igual manera comentó, que "un país donde no hay justicia, es un país donde no hay Estado de derecho, un país donde no se puede confiar en las autoridades"

Para José Luis Paniza, es necesario tomar cartas en el asunto, pues "el mensaje que están mandando las acciones de diferentes órganos de la República, es que el crimen paga, y no se trata solamente de Odebrecht o el caso pinchazos.