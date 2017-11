La PGN enfatizó que la institución no acostumbra utilizar esta vía de comunicación y destacó que no es oficial. Así mismo, recordó que su dirección electrónica es www.procuraduria.gob.pa, y que cualquier mensaje de otro sitio no proviene de la institución.

“Por considerar que dichos actos están destinados a suplantar la identidad de las comunicaciones oficiales de nuestra institución y consecuentemente pueden causar incertidumbre y desasosiego en ese sector de la ciudadanía, se procederá a realizar las investigaciones criminales por la posible comisión de delitos, por usurpar la función pública y delitos Contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos”, comunicó la PGN a través de un comunicado.