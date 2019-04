Las historias de terror de los pacientes que acuden a las instalaciones de salud pública en Panamá parecen no tener fin debido a la falta de medicamentos, insumos y hasta de personal que den una debida atención.

Alejandro Alba y Karen Guzmán, detallaron que en la Caja de Seguro Social hay un aproximado de 250 pacientes renales en el área hospitalaria, donde los lunes, miércoles y viernes se atienden los pacientes ambulatorios; y martes, jueves y sábados en diferentes turnos.

La atención de los pacientes no es la mejor, ya que no hay el personal necesario para la cantidad de pacientes y las enfermeras no se dan abasto entre todas las salas que tienen que atender. Tampoco hay el espacio que se requiere.

Los pacientes dijeron que en Penonomé, La Chorrera, David y Panamá Centro, las salas se han quedado sin capacidad. En el caso de la sala que sería construida en el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, Alba asegura que solo se removió la tierra.

Se estima que por mes, un total de 50 personas se convierten en pacientes nuevos de hemodiálisis.

Los pacientes renales en Panamá tienen un 13% de mortandad, dijo Guzmán.

Hicieron un llamado a las autoridades para que se desarrolle la discusión de la ley de donación de órganos porque es un tema muy importante, también han pedido a las familias que eduquen desde casa en cuanto a la importancia de la donación.