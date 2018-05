Surgen reacciones tras anuncio de posible reapertura de caso Alas

Relacionados Pedirán reabrir caso de atentado de avión de Alas Chiricanas

Ese día, en el vuelo 901, 18 pasajeros y 3 tripulantes habían salido del entonces Aeropuerto de Paitilla con destino a Colón, pero nunca llegaron porque el avión explotó en el aire, casi llegando a su destino.

“Al principio se pensó que era un accidente, pero cuando avanzaron las investigaciones salió a la luz que probablemente se trató de un atentado”, manifestó Macea.

El pasado jueves, el presidente Juan Carlos Varela, en un discurso junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dio las gracias a ese gobierno por dar a conocer a Panamá que lo del avión de Alas no fue un accidente, sino un atentado del grupo terrorista Hezbolá.

“He pedido la reapertura del caso ante informes de inteligencia que dejan ver claramente que fue un atentado terrorista y que fue confirmado”, declaró Varela.

Humberto Macea está de acuerdo con que se reabra ese caso que quedó inconcluso.

En eso coincide el exdirector de la policía, Ebrahim Asvat. Sin embargo, piensa que hay intereses por parte del gobierno de Israel y duda, al igual que otros, que todavía haya evidencias para investigar.

“Si el gobierno israelí tenía indicios, no sé porque 24 años después sale con esta solicitud al gobierno panameño. No sé si tiene alguna incidencia política por todo lo que está sucediendo en la región y se espera que Panamá tome alguna posición política abriendo este caso de vuelta”, advirtió Asvat.

“A mí me huele que esta es otra cortina de humo de Varela. Esa investigación de hace 24 años ya concluyó, tratar de reabrir ese caso... ¿con qué evidencia? ¿Por qué el primer ministro Netanyahu le dijo que fue Hezbolá? ¿Qué pruebas hay allí? ¿Qué elementos nuevos para que el Ministerio Público gaste esfuerzos en una nueva investigación? No me parece que vaya a ningún lado”, comentó Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Al respecto, la cancillería panameña dijo este lunes que cuando se tiene información sobre cualquier atentado terrorista, nunca es tarde para reabrir un caso.