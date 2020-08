Panamá reporta 1,003 nuevos casos, 26 muertes y 24,866 pacientes activos por COVID-19

A la fecha van 1,497 defunciones acumuladas, lo que representa una letalidad del 2.2 %.

En estos 5 meses que van de pandemia se han contagiado 68,456 ciudadanos, de los cuales 24,866 se mantienen como pacientes activos y otros 42,093 pacientes se han recuperado.

Este lunes se aplicaron 2,683 pruebas, para un porcentaje de positividad de 37%. Hasta el momento se han realizado 232,514 muestras (71,012 positivas y 161,502 negativas).

En aislamiento domiciliario se reportan 23,384 personas, de los cuales 22,703 se encuentran en casa y 681 en hoteles. Los hospitalizados suman 1,482 y de ellos 1,317 se encuentran en sala y 165 en UCI.

En el mundo se registran 10,712,894 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 18,109,901 casos positivos por COVID-19 acumulados y 690,055 defunciones para un porcentaje de letalidad de 3.8%.

Las muertes se concentran en los grupos de edad de 20 a 39 años (83), de 40 a 59 años (339), de 60 a 79 (703), de más de 80 años (358).

Los contagios se acumulan en los rangos de edad de 20 a 39 años (29,345), de 40 a 59 años (21,561), de 60 a 79 (7,628), de más de 80 años (1,481). Vea el informe completo aquí.

Certificaciones a pacientes recuperados

Las certificaciones para pacientes no COVID-19 las concede el Centro de Salud y Dirección Regional del MINSA o la instalación de la Caja de Seguro Social (CSS) que atiende al paciente.

Próximamente las certificaciones serán emitidos por métodos electrónicos a los pacientes COVID-19 positivos o en aislamiento domiciliario

Una vez que las personas terminan el aislamiento, la instalación de salud que le brindó la atención debe darle la certificación como paciente no COVID-19, informó Melva Cruz, subdirectora de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud (MINSA).

Los contactos cercanos de pacientes positivos el personal de salud también les indica que deben pasar por una cuarentena preventiva, una vez que ellos la cumplan tienen el mismo procedimiento de los casos positivos, el centro de salud, la policlínica, la instalación de la CSS son los encargados de certificarlos.

La segunda prueba no es obligatoria, si la persona no presenta síntomas, las empresas, aunque hay muchas empresas que la solicitan, pero de cuenta propia. En ese caso son ellos quienes tienen que gestionar la segunda prueba y sus médicos certificarla, eso no está establecido por el MINSA”, aclaró Cruz.

El donante de plasma es la persona que supero el COVID-19 y que tiene anticuerpos detectados previamente en el banco de sangre.