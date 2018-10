Panameño que fue secuestrado por paramilitares compartirá su experiencia en un libro

Para Alcázar, los recuerdos siguen vivos. Han pasado 15 años pero lo que vivió aquel 18 de enero del 2003 no ha podido borrarlo de su mente.

Una columna de paramilitares lo secuestró junto con dos estadounidenses y un canadiense que lo habían contratado para servirles de guía.

"Me ponen el fusil en el pecho, me dice él que lo tiene soy yo, va con nosotros o lo pelo aquí. Ya eso no estaba muy bien para mí. Yo accedí a regresar con ellos y cuando voy a tomar mi mochila, me dicen de que para qué necesito eso, que no la tome, si yo no la voy a necesitar más. Yo recibí un mensaje muy claro", relató Alcázar a TVN Noticias.

Él logró escapar de Los Paras y pudo retornar a Boca de Cupe, provincia de Darién y dar aviso a las autoridades de la masacre que había ocurrido.

"Esos pasos que él dio yo los aproveché porque no había nadie mirando desde arriba. Yo no miré para atrás más nunca", contó a este medio.

Alcázar vivió en Darién hasta el 2008, pero cinco años después de su secuestro, recibió amenazas de muerte.

Estar en manos de los paramilitares le cambió la vida, decidió estudiar criminalística y leyes.

En los próximos meses publicará un libro con su historia y la de los norteamericanos que lograron escapar de los paramilitares.