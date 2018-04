'Pany' Pérez aspira a ser diputado en las próximas elecciones

Eudocio “Pany” Pérez, actual alcalde de La Villa, quien fue involucrado en el caso conocido como “El Gallero”, no descartó en Noticias AM, este lunes 16 de abril, que aspire para el cargo de diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) para las próximas elecciones.

Pérez expresó que en el período anterior tuvo ofertas en otro partido, pero no se cambió porque cree en su colectivo.

Dijo, también en Noticias AM, que no descarta que haya un trasfondo político en su caso. Consideró que hay zozobra por su regreso al cargo.

"Yo no sabía el porqué me estaban deteniendo. Yo pensé que era una equivocación. Luego vi que había una investigación, a pesar que no tenían ninguna fotografía, ni nada que me involucrara. Se habla de llamada telefónica y de una donación, pero nunca la hubo", resaltó.

Explicó que los $15 mil dólares no eran para una donación, sino para el pago de una actividad. “No sé dónde van a encontrar esos capitales blanqueados”, resaltó.

Detalló que las propiedades que tiene se las debe a su padre, fueron heredadas, lo demás fue hecho con sacrificio. “Soy agricultor, hombre del campo. Pueden escudriñar y no encontrarán fondos”, añadió.

“No es tanto lo que uno sabe, pero uno escucha, y el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo de investigar”, puntualizó Pérez.

Indicó que con lo sucedido, aprendió que no debe dejar de ser quien es, atender a la gente con cariño y seguir la política torrijista, “el que da cariño, recibe cariño”, pues mencionó que en cuatro meses, al menos 11 mil personas visitaron su casa.