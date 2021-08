Variante Delta Director del Instituto Gorgas no puede asegurar que la variante delta tiene presencia en la comunidad

Cada vez son más los países de la región que reportan casos de la variante delta, y aunque en Panamá, a través de la secuenciación de casos positivos no se ha detectado, no se puede descartar su presencia en la comunidad, aunque en niveles bajos, así lo dio a entender el director del Instituto Conmemorativo Gorgas (ICG), Juan Manuel Pascale.

Pascale destacó que por el momento se han detectado a 15 personas que intentaban ingresar al país y eran portadores de esta variante, pero en la vigilancia comunitaria no se ha detectado porque se hace muestreo al azar.

“Es decir, no significa que no esté en el país de forma comunitaria, significa que el sistema no la ha detectado porque hacemos muestreos al azar, si hay gran cantidad de personas con esta variante sí lo podemos detectar eficientemente, pero eventualmente esta variante va a estar en Panamá”, expresó enumerando las regiones donde ya la variante está de forma comunitaria.

Continuó detallando que la recomendación es secuenciar del 5 al 10% de los casos positivos, pero esto es algo que pocos países pueden hacer, asegurando que en el ICG se secuencian 50 casos por semana, cuando realmente se debe secuenciar de 25 a 50 diarios, pero desde el punto de vista económico y laboral no es posible, aunque se tiene previsto aumentar la capacidad de secuenciación.

Pascale manifestó que cuando se detectan a estas personas en el aeropuerto, son llevadas a cuarentena hasta que la prueba resulte negativa.

Esta variante presenta variaciones en el cuadro clínico a la que circula en país.

Indicó que parece más un cuadro de catarro con diarrea, aunque esto es prematuro y se requiere de un mayor estudio.

De acuerdo con Pascale, esta variante tiene mayor capacidad de infectar las células del área, se pega más eficientemente, tiene capacidad de activarse más rápidamente y se replica rápidamente. Además, las personas vacunadas pueden infectarse, pero el periodo de infección es más corto porque tiene una respuesta inmune que bloquea el virus.

“La vacuna disminuye el periodo de transmisibilidad del virus, la posibilidad de ir al hospital, la posibilidad de quedar en cuidados intensivos y la posibilidad de fallecer por el virus”, indicó.

Sobre si ataca o no a más jóvenes, Pascale reflexionó en que es algo que hay que analizar, ya que por ser los jóvenes los que no estaban siendo vacunados eran los más susceptibles, sin embargo, ve con optimismo que muchos jóvenes están acudiendo a vacunarse y quizás para diciembre se pueda tener la inmunidad de rebaño.

Pascale dijo que el tema de la migración es importante, manifestando que en Darién el ICG tiene un proyecto de vigilancia para detectar fiebre amarilla, y esto ha permitido detectar la variante Gama entre algunas personas que ingresaron por este paso fronterizo, asegurando que tiene la capacidad diagnóstica y la posibilidad de hacer rastreo con pruebas rápidas, pero si hay que fortalecer el personal de salud en el sitio.

“Hay que tener presente que ellos pueden ser una fuente de introducción, no solo del SarCov-2, sino de cualquier otra enfermedad, así que tenemos que hacer vigilancia epidemiológica activa en Darién”, concluyó.