La variante ómicron del virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 entre las tantas diferencias que presenta de otras variantes, también está que el periodo de incubación es más corto, por lo que la cuarentena en algunos países la están acortando a cinco días, incluso se realiza una prueba para determinar si las personas pueden salir o no.

El director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Juan Pascale, manifestó que ahora existe un debate sobre la cuarentena que se ha acortado al igual que el de aislamiento que antes era de 14 días y ahora es de 10.

“ Algunos países han recomendado que, si usted tiene las dos dosis y el refuerzo, tuvo contacto con un positivo y no tiene síntoma no hay necesidad de cuarentena, se haga la prueba de tres a cinco días después del contacto, si sale negativa no pasa nada”, dijo Pascale

El doctor, en su opinión personal, considera que, “ una persona sin síntomas, que tuvo contacto con alguien que no sea del hogar, lo que se debería hacer es protegerse, usar mascarilla, que no haga cuarentena y se haga la prueba entre el tercero y quinto día, si sale negativo hasta allí llegó el problema”.

Sin embargo, reconoce que esa no es la realidad en Panamá, aunque podría contemplarse en un futuro, pero piensa que el Ministerio de Salud está protegiendo a la población.

Diferencias entre pruebas serológicas, de antígeno y PCR

El doctor Pascale explicó que la prueba serológica no es para determinar contagio sino para detectar anticuerpos, y el nivel de inmunidad que tienen las personas contra el virus. Más las pruebas de antígeno que son de inmunoflorecencia y la que se lee visualmente que su resultado sale en 15 minutos y es efectiva. Mientras que la PCR se debe aplicar a aquellos que teniendo síntomas arrojan negativo en la prueba de antígeno, pero el resultado de esta prueba puede durar varios días por la alta demanda.

Detalló que una persona puede estar positivo dos días antes de que se presenten los síntomas, sin embargo, la carga viral es baja por lo que la prueba de antígeno puede salir negativa, entonces la recomendación es que, si tiene síntomas, estuvo en contacto con un positivo, entonces se realice una PCR.

“ El PCR puede detectar restos del material genético del virus, incluso semanas después de que haya culminado los síntomas, esa es la enorme ventaja del PCR que es sumamente sensible, pero como detecta material genético no necesariamente la persona tiene capacidad de infectar, sigue saliendo positiva”, expresó.

Destacó que el conflicto entre la prueba de antígeno y PCR es que la última saldrá positiva varias semanas después de haber culminado los síntomas, aunque la persona no sea contagiosa y la recomendación será que la persona permanezca en aislamiento.

Actualmente, la variante dominante en Panamá es ómicron, pero se desconoce si la delta sigue circulando en el país.

Resaltó que la aplicación del refuerzo de la vacuna disminuye grandemente la posibilidad de hospitalización grave y muerte.

Sobre el contagio simultáneo de COVID-19 e influenza, Pascale aseguró que en Panamá ha habido tres casos, además se han visto casos de delta con hantavirus y dengue con ómicron, aclarando que puede darse coinfección de varios virus, pero estos no se van a combinar en uno solo.