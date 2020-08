Personal de contingencia por COVID-19 amenaza con huelga y pide pago de salarios adeudados

Michelle Chávez, médico general del hospital Nicolás A. Solano en el distrito de La Chorrera, dijo que firmó contrato el pasado 24 de junio, en la planilla 959, Resuelto 573 del 19 de junio de 2020 y a la fecha no ha recibido pago alguno desde que comenzó labores.

Igual que ella están otros compañeros de esa planilla y otras que enumeró en diferentes partes del país, como la 950, 957 en Chiriquí, 949 de la Región Metropolitana, 958 de Los Santos, 960 de San Miguelito, 951 en Veraguas, 961 en Chepo, 956 en Darién, 955 en Bocas del Toro, 946 en la comarca Guna Yala y 962 en Colón.

“No es solamente un problema de la Región de Salud de Panamá Oeste, somos cientos de profesionales que el Gobierno se jacta de que nos ha nombrado y verdaderamente no tenemos un nombramiento ni estabilidad laboral, son contratos de tres meses”, recalcó.

Alega que hay personal de salud que fue llamado por la emergencia de COVID-19 y llevan hasta cinco meses.

Según Chávez, están pasando necesidades porque no están cobrando y al no recibir respuestas se ven obligados a denunciar en redes sociales y medios de comunicación.

Han puesto fecha al 31 de agosto para que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y paguen a los médicos lo que le adeudan, de lo contrario, a partir del 1 de septiembre, entrarán en huelga de brazos caídos.

“El personal de salud que entró por contigencia de COVID-19 no entrará a las salas, no saldrá a centros de salud, no hará hisopados, porque no podemos vivir de aplausos”, sostuvo.