Piden al Gobierno empoderarse y hacer cumplir derechos de menores tras escándalo en albergues

La directora del Hogar Malambo, sor Lourdes Reiss instó al Gobierno Nacional a empoderarse y hacer cumplir los derechos de menores y jóvenes tras el escándalo generado por los casos de abusos y maltratos en albergues del país.

De acuerdo con sor Lourdes Reiss estos delitos contra los menores de edad no solo se ha cometido en albergues sino a nivel de la sociedad.

"Este problema del abuso sexual es grande y es una epidemia que no se sana, porque no se ha puesto la mano dura y no se cumple con la Ley", aseveró sor Lourdes.

Agregó que el interés superior de los menores no solo ha quedado en segundo sino en tercer plano.

Con información de Meredith Serracín