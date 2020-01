Pleno evalúa ratificaciones a polémicas designaciones en directivas del Estado

Entre los futuros directivos que deben ser ratificados, está Nadia del Río, cuya designación fue causa de indignación y de una lluvia de cuestionamientos por parte de la ciudadanía.

Y es que, Del Río, es asistente ejecutiva del presidente de la República, Laurentino Cortizo, y devenga un salario de $6 mil, por este cargo.

Además, es miembro de la junta directiva de Panamá Pacífico y del Registro Público, adicionalmente, la Comisión de Credenciales ya recomendó su ratificación para la directiva del Banco Hipotecario, con lo que se estaría ganando hasta $3 mil más al mes, a parte de su sueldo en la Presidencia.

El diputado panameñista, Luis Ernesto Carles, salió en defensa de la designación de Nadia del Río, a pesar que la misma no pertenece a las filas de su colectivo, alegando que en el caso de que un funcionario público forme parte de una directiva estatal, y participa en reuniones de las mismas, cuando se hacen en horas laborables, estos no cobran las dietas.

“Cuando las juntas directivas son en horas laborables el funcionario público no cobra, entonces no digan lo que no es, porque dañan reputaciones. Esa dama no es de mi partido, pero las cosas hay que decirlas como son y de manera justa”, sostuvo Carles.