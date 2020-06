Pobreza y desigualdad, la COVID-19 deja en evidencia la 'brecha' que hay en Panamá

La exministra de Desarrollo Social, Leonor Calderón reiteró que este virus tomó por sorpresa a todos los países y Panamá no escapa de la realidad, lo que obliga a rediseñar las rutas, prioridades y programas.

“El COVID ha venido a ponernos en evidencia las grandes situaciones, brechas que teníamos en nuestra sociedad, que no son de un primer año de gobierno, nosotros veníamos arrastrando desde hace décadas esta situación de desigualdad”, acotó.

Sostuvo que queda en evidencia la fragilidad institucional en Panamá.

Además, recalcó que hay un debilitamiento en los gobiernos locales, lo que obliga a mirar a la base de lo que somos como sociedad.

Considera que no se puede pedir a los gobiernos locales en el marco de una descentralización que asuman responsabilidades para las que no están preparadas y que no tienen las capacidades establecidas para ello.

Para Calderón, la descentralización no puede ser vista solo por el traslado de recursos si no se fortalecen las capacidades en los municipios.

La exministra indicó que hay que usar todas las herramientas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, definiendo políticas públicas para atacar la desigualdad en el país.

En el tema de salud, instó a que se retome la ruta de la Red de Salud Primaria, ya que Panamá fue modelo para la década del 70-80 en la región, lo que a su juicio se ha venido debilitando.

Calderón recomendó a la actual administración que establezca prioridades claras, volviendo a la comunidad, desarrollo de productores, fortalecer la educación en todos los sectores y la equidad.

Dijo que la parte social es fundamental, debe estar en un primer lugar en la agenda y toma de decisiones, principalmente en la actual situación que enfrenta el país.

Sobre los subsidios y ayudas sociales dijo que la forma como se ha manejado no ha sido la correcta, pues tienen que centrarse en darle a las familias las herramientas para integrarse a la producción del país.

Recomendó que se debe revisar para que quiénes lo reciban sean los que lo necesitan y estas personas sepan que debe ser por un tiempo.