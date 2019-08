Posiciones encontradas por proyecto de Ley que crearía registro de personas concebidas no nacidas

El proyecto de Ley que busca crear el libro de defunciones de personas concebidas no nacidas dentro del Registro Civil ha levantado voces a favor y en contra.

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia abrió un periodo de consulta con varios sectores para recoger las impresiones y hacer modificaciones a la iniciativa.

Su proponente, la diputada Corina Cano, sostuvo que van a agregar que el registro puede ser opcional.

“Está comprobado que no se establece un nombre”, aseguró Cano.

La magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, Judith Cosú, sugirió cambios en algunos artículos.

“Los artículos 7 y 8 deben ser ajustados para que no tengan consecuencias y efectos patrimoniales que afecten normas en materia sucesoria”, destacó Cosú.

La abogada Gilma De León considera que es un desacierto esta iniciativa, la cual calificó como "cacería de brujas".

“Esto tiene más implicaciones de tipo religioso y fundamentalista, como una especie de trampa. Voy a tener la causa de ese embarazo que no ha llegado a término y consigo evidencia para vincular eso con algún aborto. Es algo que no debe pasar, no tiene sustento jurídico”, enfatizó De León.

Las organizaciones y activistas por los derechos humanos de las Mujeres, la Niñez y las Familias expresaron su rechazo al proyecto indicando que viola el ordenamiento jurídico, debilita y pone en riesgo el Código Civil, duplica y confunde la labor de registro de estadísticas nacionales, y además propone una celebración que viola la libertad de credo.