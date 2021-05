Ministro Alexander: Problema presupuestario afecta ejecución de programas en el sector salud

Este miércoles en la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados, Alexander junto al Ministro de Salud (Minsa), Luis Francisco Sucre y el director general de la Caja de Seguro Social (CSS) comparecieron para responder a un cuestionario sobre la compra de vacunas para combatir el Covid-19.

En la sala, el ministro del MEF enfatizó que el rol de la entidad es designar los recursos económicos a las instituciones pertinentes con relación a las necesidades que tengan para hacerle frente a la pandemia. Presupuesto

Alexander dijo que al Minsa se destinaron para este año más de tres mil millones de balboas, de los cuales los gastos para enfrentar el Covid-19 ascienden a B/.99,641,359.00.

Sin embargo, para el jefe de economía del país, hay un problema de tipo presupuestario que está afectando la ejecución de programas en el sector salud.

El diputado del partido oficialista, Cipriano Adames cuestionó a Alexander de si ¿Hay dinero o no para pagar lo que es pertinente en concepto del Covid-19?, y es que según Adames, él no es proveedor de nada, pero le preocupa una tercera ola de la pandemia en el país.

La semana pasada, el funcionario presentó unas gráficas en la mesa plenaria del diálogo por la CSS, donde señaló que la inversión pública financiada con ahorro cayo a cero en el 2020, mientras que la inversión pública financiada por deuda arrojó una ascendencia desde el 2018, hasta llegar al 100% en 2020, o sea, esto ha hecho que la deuda aumente en relación al ahorro.

