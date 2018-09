Productores se sienten 'burlados' por falta de respuesta del gobierno

Los directivos de las organizaciones del sector primario panameño, que integran la organización “Unidos por el Agro”, reunidos en David, denunciaron que a más de 15 días de haber sostenido una reunión con el presidente de la República, Juan Carlos Varela y su equipo de gobierno, no han recibido una sola respuesta al pliego de nueve puntos que les entregaron.

Los directivos de estas organizaciones aseguraron sentirse “burlados” porque esperaban una actitud más responsable de las autoridades del Ejecutivo panameño. Ellos esperan respuestas a la crisis que enfrentan, de forma rápida y contundente.

“Esto no es lo que esperábamos, sentimos que no han querido tomar conciencia sobre el problema real que enfrentamos y que necesitamos respuestas, especialmente en el tema de las importaciones, no de dos rubros, sino de todos los del sector primario”, manifestó Aquiles Acebedo, vocero de Unidos por el Agro.

Los productores solicitan con urgencia una reunión donde asistan funcionarios del MICI, MIDA, MINSA, Acodeco, ANA, Aupsa, IMA, BNP y BDA, con la debida delegación de autoridad para tomar decisiones.

En dicha reunión desean ser informados del avance logrado por dichas instituciones acerca de las soluciones y respuestas que el gobierno dará a los nueve puntos del pliego de peticiones que “Unidos Por el Agro” entregó el pasado 26 de julio en el Palacio de las Garzas y al propio Presidente durante la reunión que se desarrolló el pasado 8 de agosto de 2018 en el Palacio de las Garzas con los dieciséis productores.

Dijeron que esperan también dar seguimiento a los acuerdos con base a la Ley 49 del viernes 16 de junio de 2017 que establece la organización y funcionamiento de las Cadenas Agroalimentarias.