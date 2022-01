Productores de tomate buscan mecanismos para darle salida al producto y no perderlo

Una de las principales razones de la caída en las ventas de tomate que está generando pérdida a los productores es la acumulación de inventario desde el mes de diciembre, debido a que durante este tiempo se consumen otros rubros por las fiestas de fin de año.

Así lo ha explicado el productor de Tierras Altas Carlos Saldaña, reconociendo que, aunque esta situación se da cada año, en la culminación de 2021 y el inicio del 2022 se ha acentuado mucho más y el inventario que no logró salir ya no tiene las cualidades necesarias para venderlo como tomate fresco, además el procesado tiene alta oferta.

“Es una situación bastante compleja, todavía tenemos precios que están dentro de lo razonable, pero hay otros precios que representan una pérdida para el productor”, destacó.

Detalló que las siembras de septiembre, octubre y noviembre son siembras que debido a la situación climatológica que se tuvo en el 2021, lograron tener un alto rendimiento, con un costo de producción más bajos, inundando el mercado, sin embargo, no se previó que su consumo disminuyera, dejando una alta oferta con un alto grado de maduración.

Saldaña expresó que esta producción debe ser desechada en basureros, no obstante, en Merca Panamá los vendedores tienen oferta, incluso por la compra de otros productos, para crear nuevamente la dinámica de consumo y no tener que llegar al extremo de botarlo, pero eso no representa la gran salida para la cantidad de tomate que hay en inventario.

“No es agradable perder un producto sin antes intentar todas las maneras de salida del mismo”, destacó Saldaña.

El productor dijo que están tratando de buscar maneras de poder salir del producto ya sea de forma privada o gubernamental, debido a que el inventario no disminuirá en los próximos meses.

Saldaña agregó que también se espera una sobre producción de cebolla para los próximos meses, y aunque ya se llegó a negociaciones con el Gobierno, habrá gran oferta en el mercado.