'Quédate en casa’, el llamado de los estudiantes panameños aislados en Italia por el COVID-19

Jóvenes panameños becados en el Conservatorio Santa Cecilia, en Roma, Italia y que se encuentran aislados por la situación con el COVID-19 contaron su experiencia este martes 17 de marzo, vía Skype en Noticias AM.

Italia es uno de los países de Europa con más muertos y contagiados por el COVID-19.

Lo principal que han solicitado estos jóvenes a los panameños es que se queden en casa.

Una de sus preocupaciones es que algunos de los compañeros habían hecho su último cobro de la beca y ahora están valiéndose de sus propios recursos.

Otro problema es que el cobro de la beca no llega en el momento preciso.

Por el momento todos se encuentran bien en sus casas, pero esperan contactarse con personal del Gobierno panameño para analizar la situación de cómo se manejarán, en caso de que en Italia el panorama se torne más difícil.

Saben que en Panamá las cosas están controladas, pero quieren conoer cómo se hará el proceso para el pago.

No tienen certeza de cuánto tiempo dure la cuarentena, pero están al tanto de que ha llegado ayuda de China y otros países a Italia para colaborar con la situación.

Alberto Samudio, uno de los jóvenes que es oriundo de Chitré, dijo que la situación en los supermercados está bien y la entrada controlada, pero no hay desabastecimiento. “Acabo de hacer el supermercado y no he tenido problemas para conseguir lo que vine a comprar”.

Recuerdan a los panameños que la crisis se resuelve haciendo caso a las autoridades para no propagar el virus.