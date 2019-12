Recomendaciones para evitar robos en días de fin de año

Sostuvo que en ese afán de comprar regalos y otras cosas, no se tiene el cuidado que se requiere para evitar ser víctima de los delincuentes.

Expresa que se tiene que tener claro que, por la época, es común que en los centros comerciales se encuentren aglomeraciones de personas.

Entre las recomendaciones, dice que las mujeres deben llevar sus carteras siempre adelante y con todos los cierres cerrados, para reducir las posibilidades de que cancheras y carteristas se puedan extraer las carteras y llevarse documentos y dinero en efectivo.

Vallejo pide no contar dinero en público, no descuidarse en los centros comerciales por estar chateando, hacer compras con agilidad y sin demoras. Además, no dejar las compras dentro del auto para ir hacer otras cosas.

Otra de las recomendaciones del Mayor Vallejo es no llevar niños, porque de esa manera no se tendrá que estar al pendiente de los niños y de las cosas que se compran, pero cuando no hay opción de dejarlos en casa, entonces se debe hacer una programación completa y especifica de lo que se hará y lo que se va a comprar.

Cuando una persona es víctima de hurto o robo, lo que tiene que hacer es acercarse a las oficinas de atención primaria del Ministerio Público para interponer la denuncia.