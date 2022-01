Miles de millones de dólares que deberían ser usados por los gobiernos locales en obras que mejoren las condiciones de las comunidades son usados en el pago de gastos de movilización y representación de representantes y alcaldes.

El director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Panamá, Jorge Panay, dijo que no es correcto decir que no existe un proceso de descentralización, debido a que actualmente los municipios levantan los proyectos y el Estado es el que ejecuta.

Dicho esto, aclaró que los recursos de descentralización no son usados para financiar el gasto de ninguna autoridad porque no se puede, entonces, como no hay regulación, ciertos municipios han asignado gastos de movilización y representación a alcaldes y representantes, pero no todos cuentan con ese beneficio.

Para Panay, si no hay descentralización no habrá desarrollo, tomando como ejemplo la ciudad de Colón, que con tanto potencial no hay una visión del desarrollo de los territorios, de los municipios y corregimientos, sino que hay una visión centralista y ese es el problema central del país, el exceso de poder del Ejecutivo y mientras eso no cambie no se podrá hablar de cambios estructurales.

Destacó que por parte de la Amupa se solicitó que se suspendieran las licencias con sueldos y que sea el Estado quien pague a los Alcaldes, ya que son los únicos funcionarios que son pagados por el presupuesto municipal.

“La mayoría de los gobiernos locales están pasando grandes problemas, la mayoría de los alcaldes y representantes utilizan sus recursos para ayudar a la gente con sus medicinas, pasajes pare ir al hospital. Durante la pandemia hubo un deterioro terrible de todos los territorios del país y son las autoridades locales las que les ha tocado salir al frente”, aseveró.

Panay dijo que existe un sector que no quiere que el país se descentralice, que no quiere que la población participe y es allí donde está el éxito de la descentralización, en la participación ciudadana en el proceso de planificación, de asignación de recursos y en la ejecución de recursos.

“Existe una corriente muy grande en Panamá que se llama centralismo, el músculo poderoso del gobierno”, expresó.

Sostuvo que la descentralización requiere que los ciudadanos la conozcan, requiere transparencia en los presupuestos y ejecución del gasto.

Aseguró que la competencia de los municipios es hacer parques y pintar cosas, más no competencias reales, poniendo en la mesa el problema de la recolección de basura en los municipios del interior que manejan vertederos a cielo abierto, financian actividades culturales, manejan cementerios, no obstante, si no se fortalecen los municipios se desarraiga el país.

Señaló que en países como Colombia, España y Estados Unidos el presupuesto está descentralizado, invirtiendo gran parte de él en el desarrollo de sus territorios, sin embargo, en Panamá el desarrollo está centralizado.

Agregó que, para poder cambiar se requiere de una reforma profunda en la Ley de Descentralización y una reforma profunda de la capacidad institucional panameña de promover desarrollo.