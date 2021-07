Recomiendan dirigir estrategia para combatir la delincuencia que afecta al 'panameño de a pie'

El experto en estrategias antipandillas Carlos Icaza coincide con el Ministro de Seguridad, en decir que la mayoría de los crímenes que ocurren en Panamá están ligados al crimen organizado, pero no en su totalidad.

Destacó que es importante el aumento de decomiso de drogas porque no están llegando a su destino final.

Vea también: Encuentran cuerpo sin vida de un hombre en Bugaba

Icaza señaló que los grupos criminales captan a jóvenes de los barrios que tienen necesidad de suplir vestimenta, alimentos, vivienda y salud, que son cosas que el Estado está abandonando poco a poco, y es allí donde se reclutan a las personas.

“Cuando el Estado permita que las necesidades de las comunidades las supla el crimen organizado, entonces el crimen organizado está suplantando los deberes del Estado y vamos a ver todas estas cosas”, manifestó.

Icaza resaltó que "hay que felicitar por las toneladas de droga que se incautan, sin embargo, las personas de a pie en la comunidad lo que quieren es que no se les robe en las esquinas y que no haya venta del menudeo, pero esas son cosas que la gente de a pie ve que no se atacan. Entonces se decomisa esta droga que va de tránsito, pero en el día a día del país no se ataca y tenemos que evitar que los jóvenes y niños caigan en este problema".

Vea también: 72 jóvenes entre 15 y 29 años han sido asesinados en los primeros 5 meses del año

“Hoy día es muy común encontrar en cualquier mano, en cualquier lugar un arma de ese grueso calibre”, dijo Icaza sobre el arma que aparenta ser una AK47 en un video donde varios hombres llegan a una casa para robar.

Para el experto, la ciudadanía debe estar atenta a lo que sucede en el país para evitar llegar a una situación como la que se vivió en Medellín, destacando que, al desatender las necesidades de las personas, las personas van a salir a suplir sus necesidades.

“Parte del problema es que a los miembros de la institución los están saturando con turnos de 18 a 20 horas. Una persona agotada no va a prestar un buen servicio de ninguna forma”, destacó.

Finalmente, consideró que el director actual de la Policía Nacional debe reprogramarse y tratar de estudiar lo que ya estaba hecho para entender, y decidir si continúa con la estrategia, porque "luego de la salida de Medina sin ningún tipo de explicación quedó una desorganización que es aprovechada por las organizaciones criminales".