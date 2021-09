El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció que se reduce el toque de queda nacional al horario de 1:00 a.m. a 4:00 a.m., a partir del miércoles 8 de septiembre.

"A nivel nacional en los distritos que mantienen algún toque de queda, este quedará a partir de mañana de 1:00 a.m. a 4:00 a.m. y el cierre de comercios se dará a las 12:00 a.m.", indicó el ministro Luis Francisco Sucre.

Los locales comerciales podrán permanecer abiertos hasta las 12:00 medionoche.

De este ajuste de medidas se excluye a los distritos y corregimientos que no tengan toque de queda.

Se elimina totalmente el toque de queda, solamente en los siguientes distritos:

Distritos de Omar Torrijos y Portobelo, en la provincia de Colón.

Distrito de Los Pozos, en la provincia de Herrera

Distrito de Los Santos, en la provincia de Los Santos.

Distritos de Montijo, Las Palmas, Mariato, Río de Jesús, y Santa Fe en la provincia de Veraguas.

Distritos de Renacimiento, San Lorenzo, Tierras Altas, Tolé, Alanje, Remedios y San Félix, en la provincia de Chiriquí.

Distrito de Santa Fe, en la provincia de Darién.

Llegada de cargamento de vacunas Pfize r

“Las vacunas nos protegen, pero aun estando inmunizados nos podemos contagiar, el hecho de avanzar en este proceso de vacunación no es sinónimo de bajar la guardia”, señaló el titular de Salud.

Anunció que para continuar con este importante e histórico proceso de vacunación mañana miércoles llegarán al país 375 mil 570 nuevas dosis de Pfizer.

Según el ministro Sucre, las medidas adoptadas y aplicadas en Panamá han sido las correctas, y han dado resultados positivos, por ello es importante mantener el uso de la mascarilla, procurar el distanciamiento físico, usar gel alcoholado, lavarse frecuentemente las manos, utilizar alcohol y pantalla facial al momento de viajar en transporte público.

Informe de vacunación

Por su parte, la ministra Consejera de Salud, Eyra Ruíz, dijo que a partir de mañana miércoles 8 de septiembre, inicia la fase 4 de vacunación para la población general desde los 12 años, en las sedes asignadas a cada provincia.

La vacunación de esta fase se dará a través de la modalidad de barrido, en donde se esperan aplicar 400 mil 316 dosis, hasta el domingo 12 de septiembre.

Según el informe enviado al Minsa por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Panamá alcanzó hoy un total de 5,015,092 vacunas aplicadas contra la COVID-19 en todo el territorio nacional, incluyendo primeras y segundas dosis de las casas farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca.

De la casa farmacéutica Pfizer se han aplicado 4,283,633 vacunas, mientras que de AstraZeneca se han colocado 731,459 dosis.

Para hoy martes, se aplicaron 1,184 vacunas en la provincia de Coclé; 348 en Chiriquí; 450 dosis en la provincia de Herrera; 1,702 en la Región de Salud de San Miguelito; y 336 en Los Santos.