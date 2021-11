Desde muy temprano, las personas acudieron a formar filas en el estadio Rommel Fernández, para disfrutar de la exhibición de bandas de música, como parte de las actividades por los 118 años de la separación de Panamá de Colombia.

Estos actos controlados se realizan debido a que por la pandemia no hay desfiles patrios.

Vea también: Conoce la logística y el listado de bandas que rendirán honor a la patria en el Rommel Fernández

Para ingresar es necesario presentar la tarjeta de vacunación con el esquema completo o el código QR.

Personal de diferentes entidades verifican el ingreso de las personas, para cumplir las medidas de bioseguridad.

Yamileth López, directora encargada de la Región de Salud Metropolitana, recalcó las medidas de bioseguridad, dado que por día se distribuyeron 20 mil boletos.

Las personas tienen que cumplir con la entrega del boleto y portar el código QR. La funcionaria instó a los asistentes no aglomerarse, no quitarse la mascarilla, no tocarse o abrazarse.