¿Sancionarán a quienes protestaron contra la reunión de la bancada PRD en la parrillada Jimmy’s?

Uno de los primeros en cuestionar fue el representante perredista por el corregimiento de San Francisco, Carlos Pérez Herrera. “Y a el PRD fue sancionado y la parrillada también. Y ¿Los que violaron los decretos sin mascarilla, sin distanciamiento y claramente identificados?”, destacó en su cuenta de Twitter.

Para Pérez Herrera la ley debe ser igual para todos, ya que al final afectaron al corregimiento de San Francisco que es su responsabilidad.

El tuit no fue del agrado de algunos cibernautas que lo cuestionaron de inmediato por no oponerse a la reunión de los diputados del PRD en un restaurante que queda en su corregimiento. Pérez Herrera les respondió que no sabía de ese encuentro.

Desde el Ministerio de Salud (Minsa) se conoció de manera extraoficial que se mantienen evaluando en el Departamento de Asesoría Legal, si pueden aplicar una sanción a los manifestantes por violar las disposiciones sanitarias establecidas para hacerle frente a la propagación del COVID-19, luego de recibir varias denuncias.

Tras hacer las investigaciones por la reunión de la bancada perredista para escoger su nómina para la junta directiva de la Asamblea Nacional, el Minsa aplicó una multa de 50 mil dólares al PRD y otros 50 mil dólares a la parrillada Jimmy’s. En el caso del colectivo político no podrán pagar la multa con dineros del subsidio electoral.