Las demandas de mejoras salariales estancaron las negociaciones entre el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), llevando a los primeros a una huelga nacional a partir del 4 de abril, que traerá consigo efectos adversos a la maltrecha economía del país.

El dirigente sindical Saúl Méndez, explicó que estas negociaciones se dan cada cuatro años, y desde septiembre del año pasado están sentados en la mesa, sin embargo, la posición de los empresarios en cuanto a los salarios, considera, no es la correcta por lo que se ha tomado la decisión de la huelga.

Señaló que en la reunión que se sostuvo con el Ejecutivo era para escuchar el planteamiento de los trabajadores, y así se hizo, resaltando que cuando se habla de crisis, es el pueblo quien está cargando con todos sus efectos como el aumento en los alimentos, medicamentos, combustibles y otros artículos.

“Estamos en crisis hace mucho tiempo, la mayoría del pueblo panameño, aunque la economía muestre signos importantes de crecimiento en determinados periodos”, manifestó.

Indicó que la propuesta actual del Suntracs es de $0.16 por hora para el 2022 y el 2023; $0.17 por hora en el 2024 y $0.18 por hora para el 2025, mientras que los empresarios proponen $0.02 por hora para el 2022 y 2023; $0.03 por hora para el 2024 y 2025.

“La propuesta de los empresarios es inaceptable, nosotros no estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo ajuste de salario para enfrentar el costo de la vida”, destacó Méndez.

Reiteró que la crisis es permanente para el pueblo panameño, aunque la situación económica esté bien, debido a que los salarios son bajos y el costo de la vida es alto.

El dirigente achacó la situación del sector construcción debido a que empresarios privados dejaron de invertir por el alto inventario, porque se construyó más de lo que se podía vender, además, los atrasos en el pago de parte del gobierno a contratistas que han detenido obras importantes como el cuarto puente y el corredor de las playas que no arranca.

Aseguró que en los últimos 15 años ha habido una inversión pública importante, no obstante, al no pagar las cuentas las obras no se abrieron, aunado a la pandemia y el entramado jurídico de la actual administración, los empresarios se ampararon en ellas y solicitaron la suspensión temporal de contratos y no arrancaron obras que no eran tan grandes, pero tampoco pequeñas.

Sostuvo que el gobierno sigue siendo el principal inversor del sector construcción, y aunque existen contratos que no han arrancado lo importante es que cuando inicien ya estén establecidas las nuevas disposiciones salariales.

Méndez enfatizó que de llegarse a un acuerdo antes del lunes no habrá huelga, pero en caso contrario están preparados para ejecutarla, debido a que considera que la construcción es un negocio millonario, pero cada vez que se va a discutir lo que le corresponde a los trabajadores hay que pasar por los mismos traumas.

Indicó que se mantendrán en la mesa hasta el domingo en busca de un acuerdo sin tener que activar la huelga, resaltando que desde 1974 se están firmando convenios colectivos con la Capac.

Son 20,000 trabajadores que actualmente hay en el sector construcción, de esos unos 18 mil están ligados al Suntracs.