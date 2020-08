Siguen las reacciones por la posible contratación de médicos cubanos

"Contratar médicos cubanos es un error", así lo manifestó el médico intensivista, David Villalobos, este viernes 14 de agosto en Noticias AM.

Considera que en el país hay mano de obra calificada.

Varios gremios médicos han manifestado su desacuerdo con la medida que evalúa el Gobierno.

Villalobos pidió que se haga el llamado a todos los médicos en el país, “independientemente su especialidad o aspiraciones, que vengan a los hospitales, algo se puede hacer y en algo pueden ayudar”.

Situación en la Unidad de Cuidados Intensivos

La situación en las salas y unidades de cuidados intensivos es una de las mayores preocupaciones en medio de la pandemia del COVID-19

Villalobos manifestó que actualmente el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS) tiene un total de 95 camas destinadas a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Agrega que triplicar el número de camas con el mismo personal significa que en algún momento se va a sobrepasar la capacidad del personal, tanto de médicos como enfermeras.

Según Villalobos, actualmente hay grandes dificultades por la escasez y no es porque no se pueda comprar, sino porque simplemente, no hay a nivel nacional proveedores de la CSS que tengan los insumos, sin embargo, se ha mantenido el suministro de los mismos.

Pidió a los proveedores que mantengan los canales abiertos para contar con insumos.