Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores Eléctricos (Estesa) salió a desmentir las declaraciones de Ferrari.

“Que esta situación se debe a un cable que tiene 46 años de estar allí, él (Ferrari) ahora da un informe nefasto que ese fue el motivo por el cual el sistema sale”, señaló Jorge Alegría, del sindicato.

Según estos eléctricos, no se justifica que no haya nadie responsable por el apagón que también afectó a otros países de Centroamérica y dejó más de 3 millones de dólares en pérdidas económicas.

“Un cable no puede ser el motivo de lo que argumenta el señor Ferrari por varios motivos. ¿Cómo se justifica que hay equipo de tantos años y no han sido actualizados y no se les ha dado en tiempo oportuno la adecuación que necesitan? ¿Dónde están los programas de mantenimiento, de supervisión? Eso no tiene ni pies, ni cabeza”, cuestionó Ariel Muñoz, trabajador del sindicato.

Los trabajadores de Etesa que realizaron la reparación del daño explicaron cuál fue el trabajo que hicieron para solucionar el problema.

“No creen en el cable. Pero en realidad sí fue el cable. Cómo especialistas de protección podemos confirmar ese hallazgo”, aseguró Toshira Díaz, trabajadora de Etesa.

Diferentes sectores productivos del país reclaman mejorar los procesos de mantenimiento del sistema eléctrico nacional para evitar que estos incidentes se sigan presentando.