En su cuenta de Twitter la diplomática, indicó que la visita será a partir de este domingo 27 hasta el 30 de junio. No precisó la fecha en que estará en territorio nacional.

"Nos reuniremos con líderes regionales para discutir el COVID-19, impulsar la democracia y seguridad regionales y profundizar los lazos económicos", dijo Nuland

Además de Panamá, Nuland, tiene contemplado visitar El Salvador y Paraguay, junto a Julie Chung, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, el subsecretario adjunto de Defensa para el hemisferio occidental Daniel Erikson, la directora del Consejo de Seguridad Nacional para Centroamérica, Megan Oates, y la directora de políticas y planes del brigadier del Comando Sur de EE. UU. General Rick Uribe.

La delegación se reunirá con el presidente Laurentino Cortizo y el vicecanciller José Gabriel Carrizo. También visitarán el Canal de Panamá para hablar con el Administrador del Canal, Ricaurte Vásquez.

Las reuniones se centrarán en proteger a los ciudadanos de la pandemia y su devastación económica, mitigar el cambio climático, profundizar los lazos comerciales, abordar los desafíos migratorios regionales y fortalecer la seguridad en la región.

El subsecretario Nuland y la delegación de Estados Unidos también se reunirán con ONG ambientales y líderes en innovación.

Se trata de la segunda visita que recibe Panamá en menos de un mes por parte de altos funcionarios de Estados Unidos. La primera de ellas fue la del almirante jefe del Comando Sur, Craig S. Faller, el pasado 22 de junio, quien se reunió con el mandatario de la República, Laurentino Cortizo, para tocar temas de seguridad conjunta, previo a la Conferencia de Seguridad Centroamericana 2021.

