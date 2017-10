Relacionados Contraloría señala a la DGI por retrasos en contabilidad de ingresos tributarios

El pago no se ha podido realizar porque la Contraloría General de la República no ha publicado las cifras oficiales de la recaudación del año pasado y sin esos datos no se puede calcular cuánto se le debe a los trabajadores, quienes realizaron un paro de labores este martes y amenazan con retomarlo sino reciben una respuesta.

“Queremos hacer una advertencia, hemos sido muy consecuentes con las autoridades, hemos dialogado, hemos hecho de todo, pero si el martes no tenemos una respuesta, vamos a retomar el paro a nivel nacional”, advirtió Oswaldo Despaigne, del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Tenemos conocimiento que la cifra oficial está próxima a ser emitida, no tenemos una fecha concreta porque depende de la Contraloría como autoridad”, aseguró David Hidalgo, director encargado de la DGI.

El paro de labores duró seis horas. A cientos de personas no se les permitió realizar sus trámites, Además, el director encargado de la DGI reconoce que también se afectaron los procesos de recaudación.