Trabajadores del Idaan en huelga desde este lunes

Mercedes Cigarruista, dirigente y vocera dijo que están solicitando herramientas para trabajar y “que saquen la mano política del Idaan”.

De acuerdo con Cigarruista, existe un temor de privatización.

“En presidencia nos dicen que no hay privatización, pero en la práctica vemos otras cosas. Si no nos dan los insumos, no tenemos con qué trabajar pero los fondos los llevan para otro lado que quiere decir. Nosotros vamos a quedar sin trabajo”, recalcó.

Agrega Cigarruista que cada día les recortan trabajos y la entidad va a quedar sin nada.

Sin embargo, para no perjudicar a la ciudadanía, acordaron que en caso de roturas de grandes proporciones, que afecten a la comunidad se desplazarán a atenderlas.

“Todo lo que es planta y suministro a la comunidad se va a atender”, reiteró.

Se informó que el sábado 7 de octubre, desde las 8:00 a.m. marcharán desde la vía Brasil, para “demostrar al Gobierno que el Idaan es del pueblo y no es para privatizarlo”.