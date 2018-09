Varela mantiene en suspenso dónde se construirá embajada de China

"Es un lugar donde los panameños no hemos hecho las cosas bien. Es una de las tierras más bonitas de nuestro país y lo que tenemos es un hotel abandonado, una tumba vacía, y una tierra del Seguro con un precio altísimo", manifestó Varela.

El mandatario añadió que un gobierno anterior pasó tierras a la Caja de Seguro Social y las "sobrevalorizó" para "inflar los números". También, criticó el uso dado por una fundación de tierras presuntamente para homenajear a Omar Torrijos Herrera.

"No tengo problema con que la fundación de un partido tome 5 hectáreas de tierra para rendir honor a la persona a la que los panameños le debemos la recuperación de las tierras y el Canal. Pero no pasó nada, lo que hay es una tierra abandonada, no se ha hecho nada", declaró Varela.

Las declaraciones del presidente se dieron al ser cuestionado por la posibilidad de que se construya la embajada de la República Popular de China en Amador, en las riberas del Canal de Panamá.

Varela concluyó enfatizando que se trata de una "decisión interna entre países" y que el tema será estudiado por Cancillería, así como sus repercusiones a largo plazo.