Varela lanza advertencia a 'grupo de diputados': 'Haré valer mi autoridad'

" Si no para ese ' grupito de diputados' , que actuando en forma irresponsable quieren llevar al país a un enfrentamiento, les voy a hacer valer la autoridad de mi puesto como Presidente de la República de Panamá", expresó el mandatario en medio de un acto público en la provincia de Bocas del Toro.

Varela también envió el mensaje a las personas que "c ierran calles de una forma irresponsable".

El presidente manifestó en medio de la actividad que su gobierno "le puede dar la cara al país", al apuntar que no le "están apareciendo ni le van a aparecer a los ministros millones de dólares en cuentas de bancos en el extranjero".

Todas estas declaraciones se dan en medio de tensiones entre la bancada oficialista y de las de oposición, Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), en la Asamblea Nacional (AN) por la Comisión de Credenciales.

También se refirió a una información de cierre en Almirante. "Entonces, como no pudieron levantar vapor con un pequeño grupo de Almirante, ahora quieren ir a las comunidades de los pueblos originarios a querer involucrarlos en temas de conflicto con la autoridad", expresó Varela. "Un país donde no se respeta la autoridad, es un país que no funciona".

En ningún momento, el jefe de Estado menciona nombres sobre la amenazas de cierres en esa zona. Reiteró un llamado al "diálogo".

Varela entregó este viernes viviendas parte del programa Techos de Esperanza a más de 350 familias de los corregimientos de Punta Peña, Rambala, Higuerones, Mali, Molejones y Chiriquí Grande, y tres puentes tipo zarzo.

Según el gobierno, ya se han entregado más de 1,800 en la provincia de Bocas del Toro y se han invertido más de $600 millones en proyectos de infraestructura.