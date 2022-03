Falta de medicamentos, de citas para especialistas y de equipos para realizar procesos médicos son el pan diario de los jubilados, pensionados y asegurados de la Caja de Seguro Social, que mientras se establecen mesas de diálogo con intención de dar solución, no ven una verdadera respuesta en el sistema de salud panameño.

El vocero de los jubilados, Guillermo Cortés, lamentó que este sea el día a día de los adultos mayores que luego de haber cotizado toda su vida e incluso aún jubilados siguen pagando una cuota para recibir una paupérrima atención de salud.

Cortés se pregunta si en realidad existe un programa de mantenimiento para los equipos que se utilizan para realizar diagnóstico.

“Yo lo he visto así de una manera política, el presidente designa al vicepresidente que todos sabemos cuál es su aspiración a nivel político, eso no era necesario, lo que era necesario era agilizar lo que está en la Ley 1 y la Ley 97”, dijo Cortés señalando que esperan que el decreto de compra directa se haga pronto, no para después, sino para ayer.

Tachó de cálculo político la creación de la mesa técnica liderada por el vicepresidente José Gabriel Carrizo para resaltar su figura a nivel político, haciendo el llamado a que las cosas no queden solo en el show.

Aseguró que en noviembre y diciembre hizo falta medicamentos para la presión, y no se declaró el desabastecimiento crítico.

Adelantó que el jueves 24 de marzo estarán en la Plaza Catedral ejerciendo medidas de fuerza en busca de que se solucionen los problemas de la falta de atención y las falencias administrativas.