Acodeco: Abastecimiento con arroz de primera se verá reflejado entre una semana a 15 días

Ciudad de Panamá/A partir del pasado 20 de agosto, el arroz de primera oficialmente salió de la lista de productos del control de precios, tras la publicación en Gaceta Oficial del Decreto 27 del 14 de agosto de 2024.

Para Abraham Abadi, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), la medida no representa algo traumático, puesto que el arroz de primera llevaba 10 años del control de precios, lo que desde su óptica fue devastador para la economía del panameño.

Le puede interesar: Mulino reitera que no habrá más subsidio al arroz y espera liberar la regulación de precios en el país

Ababi recordó como causa de la decisión errónea, el arroz de esta variedad ya no existía. Ahora, se está trabajando con los productores, molineros en conjunto con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), para llegar a una conciliación aprovechando todo lo que hay en la línea de producción, con el fin de mantener el abastecimiento de arroz en los establecimientos.

Así las cosas, dijo Abadi se comenzará con el abastecimiento en las comunidades más humildes y de difícil acceso, donde es dificultoso trasladarse hacia las grandes cadenas de supermercado.

Algunas marcas comenzarán a aparecer en el mercado a partir de una semana a 15 días, ya firmemente con el arroz de primera", — Abraham Abadi - Administrador de la Acodeco

¿Qué precio tendrá el arroz de primera?

De acuerdo con el administrador de la Acodeco, el arroz de primera costará entre 48 a 55 centavos la libra, pero todo dependerá de ciertas marcas, la capacidad de los productores y los molineros en el mercado. Aclaró que el precio no representa un aumento porque lo que se estaba vendiendo no era arroz de primera, sino de segunda, el cual costaba 48 centavos la libra.

Como nunca existió el arroz de primera, lo que estaba sucediendo es que los panameños compraban arroz especial, en alrededor de 55 a 65 centavos la libra para arriba y el arroz de segunda, que es un grano de peor calidad, era el que costaba 48 centavos — Abraham Abadi - Administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)

Adicional a eso, se está evaluando que haya mayor oferta los siguientes meses, para que por lo menos antes de Fiestas Patrias y Navidad se cuente con el abastecimiento necesario y así “los precios puedan bajar competitivamente hablando”.

La semana pasada el presidente de la República, José Raúl Mulino reiteró que no habrá más subsidio para el arroz.

De acuerdo con Mulino, “se llevaron una plata de un arroz que no existió y está comprobado por los técnicos de la Acodeco y muchas de las asociaciones que regulan la relación de los consumidores, etc, no lo digo yo nada más”.

Nota relacionada: Molineros atribuyen falta de arroz de primera al control de precios