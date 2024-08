Mulino reitera que no habrá más subsidio al arroz y espera liberar la regulación de precios en el país

De acuerdo con el mandatario, no seguirán botando 800 millones por un arroz que no existe.

David, Chiriquí/El presidente de la República, José Raúl Mulino reiteró que no habrá más subsidio para el arroz.

“No va a haber más subsidio ni se van a botar 800 millones de dólares más subsidiando un arroz que nunca existió”, sostuvo.

De acuerdo con Mulino, “se llevaron una plata de un arroz que no existió y está comprobado por los técnicos de la Acodeco y muchas de las asociaciones que regulan la relación de los consumidores, etc, no lo digo yo nada más”.

“No vamos a dar más subsidio al arroz, dejemos que las cosas funcionen y espero prontamente estar tomando las decisiones finales para liberar la regulación de precios en este país”, puntualizó.

Desde que el gobierno anunció que sacaría el arroz de primera de la lista de productos del control de precios, el tema ha acaparado la atención del país, por ser el plato principal de la mesa de los panameños.

La medida del gobierno, tras confirmar que solo el 7.29% del arroz que hay en el mercado es de primera; el restante con 92.71% es especial, el cual es más caro.

El presidente en su momento, calificó de “macalucia” el tema de los subsidios que otorgaron las administraciones pasadas a una categoría de arroz que no existe en el mercado.

El Estado dejará de compensar a los productores los 7.50 dólares por quintal de arroz húmedo y sucio a partir del 30 de abril de 2025, cuando finalice el ciclo agrícola.

De parte de los molineros aseguran que ha sido la prolongación del propio control de precios, la causa por la cual no hay arroz de primera en el mercado.

Por su parte, los productores están a la espera de que los molineros establezcan un precio para la compra del quintal de arroz.