Acodeco ha atendido 60 denuncias sobre publicidad engañosa en lo que va del año

Ciudad de Panamá/La falta de información; publicidad no veraz y confusa; aplicación de restricciones; cintillo o leyenda no legible; sin fecha de duración de la oferta o promoción; venta especial no cuenta con el doble precio (antes y la oferta), fueron las inconsistencias verificadas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en lo que respecta a denuncias y quejas de los consumidores sobre casos de veracidad de la publicidad en el país.

Según la entidad protectora de los consumidores, en total, se atendieron 60 denuncias en enero y febrero del presente año.

En lo concerniente a las quejas presentadas formalmente, se resolvieron 6, durante estos 2 meses.

Proceso de verificación

Cabe destacar que, de acuerdo al orden de los reportes, los funcionarios de Veracidad de Publicidad acuden a los agentes económicos denunciados para comprobar el anuncio publicitario o la oferta que se promueve, y si la denuncia presentada es válida.

En esta verificación se levanta el acta respectiva de sin o con anomalías.

La Acodeco aseguró que el comercio ha mejorado bastante en cuanto al tema de anuncios en publicidad, sobre todo en centros comerciales.

Además, se suspendieron 80 pautas publicitarias en todo el país, por no cumplir con las normas de publicidad establecidas en la Ley 45 de 2007, de la siguiente manera: internet 48; publicidad en establecimiento 34; medios impresos 4; prensa en línea 1; vallas 1, televisión 1.

Las denuncias y quejas sobre veracidad de la publicidad, se pueden presentar a través del asistente virtual Sindi que funciona las 24 horas los 7 días de la semana, mediante el WhatsApp y Telegram al ‪6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter y la página web de esta institución.