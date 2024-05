Acodeco efectúa diligencia a empresas de energía por posible práctica monopolística

Ciudad de Panamá/Por la posible comisión de práctica monopolística, la Dirección Nacional de Libre Competencia de (Acodeco) realizó una "diligencia exhibitoria" de manera simultánea en oficinas de las empresas Elektra Noreste, S.A., ENSA Servicios, S.A., Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) y Naturgy Services, S.A.,

A través de un comunicado, la Acodeco explicó que la diligencia en referencia se da tras una investigación administrativa ante la denuncia presentada por parte de prestadores del servicio de desarrollo, instalación e integración a la red de un distribuidor comercializador de energía eléctrica de paneles fotovoltaicos (paneles solares) en hogares y comercios interesados, en contra de las empresas arriba mencionadas.

Esto, por presuntamente contravenir las normas de libre competencia, específicamente la tipificada en el numeral 9 del artículo 16 de la Ley 45 de 2007, consistente en todo acto que" irrazonablemente dañe o impida el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia en la producción, el procesamiento, la distribución, el suministro o la comercialización de bienes o servicios".

La entidad indicó que dentro del curso normal de la investigación, se encuentra analizando la información recopilada en la diligencia, a los efectos de poder concluir o no, si las empresas denunciadas, en efecto han restringido la libre competencia. Para esta labor, la Acodeco manifestó que de ser necesario, podrá solicitar el apoyo de personal técnico de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP.)

La actividad de instalación de paneles solares en hogares y comercios se rige por el procedimiento para autoconsumo con fuentes nuevas, renovables y limpias, aprobado mediante Resolución AN No.10206-ELEC de 11 de julio de 2016, y modificado mediante la Resolución AN No. 10299-ELEC de 10 de agosto de 2016, de ASEP.