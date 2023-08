Los acuerdos de colaboración, aportes e impunidad en el esquema Blue Apple

Ciudad de Panamá/El entramado en el caso Blue Apple inicia con una investigación que data del año 2017, donde los imputados estarían enfrentando cargos por los delitos de asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales. Sin embargo, desde el año 2012, se hizo un reporte de transacciones sospechosas, señala la investigación que inició 5 años después.

A juicio del abogado y analista político, Rodrigo Noriega, “los acuerdos de colaboración han sido diseñados para favorecer a los delincuentes de cuello blanco. No hay ninguna sanción real ni una exclusión, es más, si te condenan tampoco te pueden excluir por un tiempo razonable”.

Rodrigo aseguró en Mesa de Periodistas, que primero, muchas de estas obras no tenían una prioridad nacional que las respaldaran, y segundo, se están quedando por fuera los bancos. “Los grandes bancos de capital panameño que participaron no fueron simbólicamente ni significativamente sancionados y en parte esto genera frustración, porque fueron cómplices activos de la corrupción y el blanqueo de capitales”.

“No preguntaron, ¿Por qué este dinero se mueve así y llega tan rápido? el mensaje es, sin abogados corruptos, bancos corruptos, no nos imaginábamos estos millones de dólares”, enfatizó.

Es más, la denominada “corrección fraterna”, permitía que muchas de estas empresas donaran con la reparación de escuelas, como una forma de decir: fui niño malo y me porté mal, y estoy ahora haciendo la tarea. Lo que ha tenido como resultado un pacto de impunidad, porque voy a ayudarte, pero realmente no sabemos cuánto realmente fue la coima. Se pudieron probar $78 millones, pero puede ser mucho más en contratos que no se necesitaban, apuntó el abogado panameño.

¿Qué pasará ahora?

Los que hicieron acuerdos de colaboración son testigos en este caso y los que hicieron acuerdos de pena irán a la cárcel u otra medida, y eso es lo que se verá a medida que avanza la audiencia.

"Vamos a escuchar un desfile de incidentes y recursos, la jueza quizás pare la audiencia por un tiempo mientras toma decisiones". Luego pasa la fiscalía, por lo que, nos pasaremos viendo la vista fiscal y después de eso habrá espacio para reacciones. Lo interesante será la práctica de pruebas que debe iniciar según mis cálculos entre jueves y viernes, donde se escuchará de viva voz a los cómplices y facilitadores de este caso de corrupción. Y entre jueves y viernes de la próxima semana tendremos los alegatos", considera Noriega con su experiencia.

En tanto, los hermanos Martinelli, quienes también están señalados en este caso, podrán ser mencionados de manera directa sin problema, sin que cause ningún tipo de nulidad; luego de que, se libraron del mazo de la jueza Baloisa Marquínez al juramentarse en el Parlamento Centroamericano la semana pasada.

Lo interesante, es que hay personas que asumen su responsabilidad, y dicen quién les envío a hacerlo, de cuánto fueron las transacciones y el método utilizado, siendo declaraciones importantes en calidad de imputados y por eso prefieren un acuerdo, porque están revelando quienes participaron en ese blanqueo y entramado.

Finalmente, Rodrigo lamenta que el procurador y el contralor en su momento no actuaran; mientras que, la sanción para los empresarios que participaron de la lesión al Estado, debería ser, de no seguir participando en la construcción de obras.