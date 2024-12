Adiestrador canino aboga por leyes más estrictas y una tenencia responsable de perros de razas fuertes

Afirma que el dueño del can, que fue sacrificado tras el ataque de la niña, tiene una alta responsabilidad debido a que no tomó una serie de precauciones para evitar la tragedia.

Ciudad de Panamá/Tras la tragedia ocurrida en la comunidad de Kuna Nega el pasado jueves 12 de diciembre, donde un perro tipo bull atacó y causó la muerte de una niña de cinco años, Mario Chang, reconocido adiestrador canino con varios años de experiencia, alzó su voz para solicitar la implementación de regulaciones más estrictas en el ámbito de la tenencia responsable de perros fuertes, cuya inestabilidad puede causar heridas de gravedad o incluso la muerte de otros animales, mascotas o personas, como ocurrió con este lamentable caso.

Cría indiscriminada y la falta de control

Chang subrayó que uno de los factores que contribuye a los incidentes con perros de tipo bull es la cría indiscriminada de estos animales. En muchos casos, los perros mestizos, que no son pitbulls puros pero tienen características genéticas de esta raza, son criados sin considerar su temperamento ni sus necesidades conductuales. "La gente, por buscar fenotipo, volumen, tamaño de perro, cría por criar, ignorando o no tomando en consideración el temperamento de los perros, lo que es importantísimo en esta cría porque son perros fuertes", explicó Chang.

En Panamá, en los últimos años, asociaciones de rescates como el Movimiento de Conciencia Animal (MOCA), Defensores de los Animales, entre otras, han rescatado a decenas de perros tipo bull que han sufrido maltrato animal, tras ser explotados para beneficio económico, otro de los factores que resulta en que muchas personas de pocos recursos económicos tengan perros con estas características.

Tenencia responsable y manejo adecuado

Otro factor crucial, según Chang, es la tenencia responsable. En el caso específico de la niña que perdió la vida en Kuna Nega, el perro estaba amarrado en un cercado que no era completamente seguro, lo que permitió que la niña pudiera penetrar el área. Además, según el caso, el animal no había recibido un manejo adecuado ni una socialización correcta.

Chang recalcó la importancia de socializar y sensibilizar a los perros desde una edad temprana, especialmente durante el periodo crítico de socialización entre los 3 y 6 meses. Sin esta socialización, los perros, especialmente los de razas como el pitbull, pueden desarrollar instintos agresivos hacia otros animales o personas. También hizo énfasis en que la responsabilidad recae también en los propietarios de los perros.

"Si yo no tengo cómo tener un perro, no conozco la raza, no sé mis espacios, mi tiempo, inclusive mis recursos para manejar un animal de este tipo, un perro, una mascota, tengo que buscar opciones, buscar orientación profesional y no meterme en este problema que puede ser una tragedia", recalcó.

La importancia de la regulación y la educación

En respuesta a la creciente preocupación sobre los ataques de perros de razas peligrosas, Chang abogó por la creación de regulaciones más estrictas y la implementación de programas educativos, ya que este es uno de los principales problemas por lo que ocurren estos lamentables hechos: la falta de educación.

Además, instó a no estigmatizar a las razas, sino de asegurar que el ser humano asuma la responsabilidad de educar a su perro, buscar ayuda cuando sea necesario y tener un manejo adecuado.

El adiestrador propuso que se realicen censos en los distritos por parte de los gobiernos locales para identificar a los propietarios de perros tipo bull y brindarles orientación y recursos para garantizar una tenencia responsable. Además, sugirió que las autoridades locales trabajen en colaboración con agrupaciones cívicas y deportivas para canalizar las energías de estos perros en actividades recreativas, como el deporte canino, lo que podría reducir la probabilidad de conductas agresivas.

Más recomendaciones

La clave para criar pitbulls bien equilibrados radica en la crianza y la socialización a temprana edad.

Socialización temprana y continua

La socialización es esencial para criar un pitbull equilibrado. Exponer al cachorro a diversas personas, lugares, sonidos y situaciones desde una edad temprana lo ayudará a sentirse seguro en diferentes entornos. Interacciones positivas con otros perros y animales también promueven habilidades sociales saludables.

Entrenamiento basado en refuerzo positivo

Los pitbulls responden excepcionalmente bien al refuerzo positivo. En lugar de castigos o métodos coercitivos, el refuerzo positivo implica recompensar los comportamientos deseables. Esto fomenta la confianza, el respeto mutuo y un vínculo sólido entre el perro y el dueño. En este mismo nivel, se debe agregar un adiestramiento básico para que, en cualquier caso, el perro sepa responder al llamado del dueño.

Ejercicio y estimulación mental

Los pitbulls también son perros de trabajo, con mucha energía, por lo que necesitan ejercicio regular y estimulación mental. Paseos diarios, tiempo de juego interactivo y actividades que desafíen su mente, como juegos de búsqueda, ayudan a canalizar su energía de manera positiva y reducir el riesgo de comportamientos no deseados.

Consistencia y límites claros

Establecer reglas consistentes y límites claros es fundamental. Los perros necesitan saber qué se espera de ellos y cuáles son las conductas apropiadas. La coherencia en la disciplina y las expectativas evita la confusión y refuerza la jerarquía adecuada en la relación perro-dueño.

Comunicación y empatía

Comprender las señales de comunicación canina y leer las emociones es esencial. Reconocer cuándo están ansiosos, felices o incómodos permite responder de manera apropiada. La empatía y el respeto por las necesidades individuales del perro fortalecen la relación y fomentan un ambiente de confianza.

Es importante recordar que cada perro es único y puede tener diferentes necesidades de entrenamiento. Siempre se recomienda buscar la ayuda de un profesional en comportamiento canino si te encuentras con desafíos o problemas específicos en la educación del canino.

Además, también se recomienda estudiar sobre la raza y evitar adquirir uno de estos ejemplares si no cuenta con el tiempo necesario para suplir todas las necesidades básicas que el animal requiere. Lo mismo aplica para otras razas como dobérman, rottweiler, pastor alemán, pastor belga malinois, entre otros.