Advierten que no se debe dilatar más la audiencia por caso Odebrecht

Las revelaciones y condenas a los hermanos Martinelli Linares por su participación en la trama en el caso Odebrecht en Estados Unidos, centra la atención y profundiza las expectativas sobre lo que ocurrirá en Panamá, el próximo lunes cuando inicie la audiencia preliminar por este caso, en el que están mencionados dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.

La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, ha dicho que las cosas en el camino esclarecidas en otras latitudes, permiten demandar de la justicia panameña una acción contundente porque ya no se puede hablar de persecución política en el caso Odebrecht, no se puede hablar de donaciones de campaña o persecución para evitar que participen en las siguientes elecciones.

“La verdad ya ha sido contundente en otros países donde hubo condenas, pero está otra todavía más fuerte que es la confesión de los hijos del expresidente Martinelli respecto a la trama de corrupción que constituyó Odebrecht”, dijo Gómez, señalando que estos hechos le imponen a la justicia y al juez de la causa "una fuerza arrolladora que es la verdad”.

Recordó que cuando Odebrecht llegó a Panamá, en el gobierno de Martín Torrijos, se dio cuenta de la oportunidad porque había funcionarios ligeros para el dinero fácil, pero en el gobierno de Martinelli esto se desbordó porque cada obra pública contratada se convirtió en una pantalla para obtener dinero fácil que sale del presupuesto que pagamos todos con los impuestos.

Aseguró que el expediente está completo, tiene elementos fuertes en materia probatoria como los acuerdos de colaboración eficaz con personas dentro del proceso que dieron a conocer cómo se dio la trama de corrupción, personas que rápidamente admitieron su culpa, confesaron quiénes participaron, de qué forma participaron y pasaron a cumplir su condena.

En cuanto a las investigaciones que se lleva en contra de los hermanos Martinelli Linares, quienes ya cumplen condena en EEUU por este mismo caso, Gómez señaló que los mecanismos utilizados en la trama de corrupción pudieron generar un sinnúmero de delitos en diferentes modalidades y eso lo podrá revelar el Ministerio Público, además, la expectativa se centra también en cómo se utilizará lo dicho en EEUU en la investigación en Panamá.

No obstante, señaló que, en el hecho de que los parientes no entren en el proceso panameño, existen suficientes méritos para llamar a juicio y condenar a todas las personas que el Ministerio Público pudo vincular, incluso las que han sido sobreseídas provisionalmente, porque en la audiencia y cuando se entre en la práctica de las pruebas se pueden lograr los vínculos para llamarlos a juicio.

“Es imposible, es una doble moral llamarle donación a uno y llamarle corrupción a otro. Puede que sea una modalidad delictiva diferente, por ahí escuché al abogado decir que no era servidor público, pero para el lavado de activos no se necesita ser servidor público, basta con que el delito que lo precede sea uno de los que está en el listado, la corrupción lo es y el delito de corrupción está comprobado”, aseveró.

Para la exprocuradora muchos panameños están comprendiendo la relación entre impuestos-presupuestos-pago de obras públicas lo que antes no se entendía, pero ya se comprende que cuando el Estado paga a un contratista no le paga del bolsillo de los Presidentes y cuando se paga coima es la misma plata con que se paga la obra, el dinero estás dentro del sobreprecio.

“Todos los que cobraron de Odebrecht son unos delincuentes, no importa cómo se quieran disfrazar. No podemos olvidar, en el caso Odebrecht no se puede olvidar lo ocurrido con el dinero público”, acotó.