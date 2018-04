Afectados por ’boletas brujas’ piden una explicación

Gastón Garcés y Edgar Beach dieron a conocer la mañana de este miércoles 11 de abril en Noticias AM que son afectados de las “boletas brujas” de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (Attt).

Beach detalló que el 26 de junio de 2016, cuando el país celebraba la inauguración del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, fue una de las personas que sufrió un accidente en el sector Pacífico del Canal de Panamá, donde resultó con varias lesiones, que lo dejaron incapacitado.

Explicó que en enero de 2017 fue a renovar licencia, pero no pudo porque le salió que tenía $925 en boletas por transporte de carga peligrosa, hablar por celular y otras, con fecha de cuando estaba incapacitado por el accidente.

Beach mencionó que la boleta, que nunca ha visto físicamente, le aparecía en Boquete, provincia de Chiriquí, registrada en Panamá con fecha del 5 de julio de 2016, cuando aún él permanecía en el hospital.

“Puse mi recurso de reconsideración. Voy a David, y resulta que los papeles se extraviaron en el camino”, resaltó.

“Conversé con la empresa del vehículo a la que se le atribuyó la boleta, pero no se llegó a un acuerdo. Me siento decepcionado de esta situación, pues nadie me paga lo que estoy gastando, yo dependo de mi licencia”, puntualizó.

Por su parte, Garcés denunció en Noticias AM que le ocurrió algo similar, pues le apareció una boleta con desacato por conducir un carro, que nunca según él, ha manejado.

Garcés mencionó que sobre su caso la Attt le dijo que se trató de un error de dedo, pues al verificar el documento de la boleta, el número de la placa estaba equivocado. “Además para esa fecha yo estaba en un hotel de la localidad y no en Chiriquí”, puntualizó.

"No tenemos nada contra la ATTT, pero esto es un acto de corrupción", agregó.