Agua potable para toda la población, un desafió que trasciende gobiernos ¿Lo logrará Mulino?

Ciudad de Panamá/A 4 días de la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el desafío de dotar de agua potable a toda la población del país, funge como uno de los retos fundamentales a tratar por el mandatario electo, debido a que es uno de los elementos principales en la pobreza multidimensional que está medida.

En Panamá, el 8% de la ciudadanía no tiene agua potable 24/7, el 2% de esa población está en la provincia de Los Santos y más de la mitad reside en la comarca Ngäbe-Buglé.

Para solventar la situación, el gobierno de Mulino aspira a construir dos potabilizadoras, una en La Arenosa, para abastecer a Panamá Oeste y otra en Bayano.

En ese aspecto, Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social, destacó la ventaja de la administración entrante, que llega con una plataforma de información que va a permitir ejercicios de planificación mejores que los que se tuvieron en años anteriores.

Y es que, a juicio de Calderón, Mulino entra con un reciente Censo de Población y Vivienda que habla claramente de la dotación de servicios básicos, de agua y otros elementos prioritarios para el desarrollo y la salud integral de la población.

Además, está la información recopilada en el Pacto del Bicentenario, que refleja una preocupación permanente de la población. La exministra de Desarrollo Social, recordó que el agua potable tiene que ver con la planificación de la inversión, los niveles centrales y las áreas urbanas.

El problema

Para la exministra hay un problema de inversión donde en las áreas urbanas, el agua se distribuye hacia coladeras. Esto, a razón de que la mala inversión impide que la red de distribución esté en condiciones óptimas para que el agua llegue a todos.

A esto se unen, las zonas donde no hay acceso al agua potable, porque las potabilizadoras no están funcionando o no se dan abasto para suplir a la población.