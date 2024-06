El debate sobre los incentivos fiscales a las puertas de un nuevo gobierno ¿Son realmente necesarios?

Ciudad de Panamá/El debate sobre la recaudación fiscal efectiva y la revisión de las exoneraciones que otorga el Estado a decenas de empresas y actividades económicas, es un tema que se ha reactivado tras la victoria del presidente electo, José Raúl Mulino.

Varios economistas han planteado la revisión de estos, alegando que existen algunos que ya no son realmente indispensables.

Publio De Gracia, próximo exdirector General de Ingresos, es uno de los que ha enfatizado la importancia de que Panamá entre en una discusión profunda sobre los llamados beneficios o incentivos tributarios. Estos incluyen exoneraciones e incentivos que, aunque fueron creados como política pública para impulsar diferentes tipos de actividades, muchos de ellos se mantienen indefinidamente, sin una fecha final de vigencia. De Gracia señala que estos beneficios, al igual que los subsidios, representan un gasto que termina erosionando la base fiscal del país.

En sus declaraciones, De Gracia subrayó la necesidad de revisar estos beneficios dentro del marco probable de una reforma tributaria, basada en la experiencia acumulada en los últimos cinco años. Afirmó que en este periodo no se logró, ya que la mayor parte del tiempo se dirigieron recursos a otros temas de mayor relevancia.

Debemos revisar los subsidios y beneficios tributarios porque son un gasto que también erosiona la base fiscal", afirmó.

Evasión fiscal vs. incentivos tributarios

Aunque la Dirección General de Ingresos (DGI) no cuenta con una cifra exacta del monto perdido por evasión fiscal, se estima que aproximadamente $300 millones no ingresan a las arcas del Estado. No obstante, De Gracia menciona que el monto de los beneficios otorgados a los empresarios para atraer inversión y desarrollo resulta mayor.

Si bien no quiso señalar un sector económico específico, destacó la necesidad de revisar los incentivos tributarios en general, mencionando que al menos $500 millones en exoneraciones se otorgan a diversos sectores de producción.

Nos fundamentamos en datos que ha mencionado Cepal y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Tenemos más datos sobre estos incentivos que Panamá brinda a diferentes actividades", explicó De Gracia.

De Gracia indicó que, aunque la decisión no recae directamente en el director General de Ingresos, es crucial revisar estos beneficios para evaluar su impacto real y determinar si siguen siendo beneficiosos para el país.

Según análisis preliminares, hay como $500 millones en beneficios que podrían revisarse progresivamente para sumarlos a la recaudación", añadió.

Revisión y reforma tributaria

El próximo exdirector de Ingresos reconoció que combatir la evasión fiscal y mejorar la recaudación efectiva es un desafío complejo. "Hay una cantidad significativa de dinero que el Estado no ha podido recuperar debido a la evasión, pero también hay una oportunidad para una recaudación más justa", expresó.

A su juicio, es momento de iniciar conversaciones políticas y con el sector privado para buscar los mejores consensos para el país.

“Más bien ver estos sectores que tienen beneficios y determinar efectivamente que hay oportunidad de una recaudación con justicia tributaria”, destacó.

Sectores beneficiados con incentivos tributarios

Según la información publicada por la DGI, los sectores que gozan de uno o varios incentivos tributarios son: