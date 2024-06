Los números rojos de Panamá: servicios de deuda consumen más de $5 mil millones del presupuesto 2024

Ciudad de Panamá/Luego que el presidente electo José Raúl Mulino, advirtiera de la crítica y difícil situación macroeconómica en la que se encuentra el país, cabe recordar en qué y cómo se gasta y se invierte el dinero en Panamá, según el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024, criticado por ser el mayor presupuesto de la historia del país, en el que la mayor parte está destinada a gasto de planilla y funcionamiento.

Y es que solo en marzo de 2024, se pagaron 424.4 millones de dólares en planilla a 255,360 funcionarios del gobierno central y del sector descentralizado, según el informe de la Contraloría General de la República.

“Me viene una temporada difícil, estuve en la transición del MEF, no hay un número que no esté en rojo, sin contar deuda o servicio a la misma, lo que le entra y lo que sale del país, quedan 500 millones de dólares, supuestamente para inversión”, fueron las palabras de Mulino durante su participación en la ceremonia del aniversario 37 de la creación de la Cruzada Civilista.

Este año, el presupuesto general del Estado, sancionado el pasado diciembre por el presidente de la República Laurentino Cortizo, ascendió a $30,690,395,220 (treinta mil seiscientos noventa millones trescientos noventa y cinco mil doscientos veinte dólares).

Mientras que la deuda pública se sitúa en casi $50,000 millones, según el último informe publicado por al cierre de marzo 2024 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no obstante, los economistas no descartan que la misma ya haya sobrepasado los $50 mil, pero también consideran que no es algo negativo para el país, solo si se usa de la forma apropiada.

“La deuda no es mala si se sabe cómo enfocarse y utilizarse, el problema es este gobierno que pasó la despilfarró y mal utilizó”, afirmó el analista de inversiones Maycol Núñez a TVN-2.com.

Además, el analista se refirió a las palabras del presidente electo y señaló que hablar del estado actual de las finanzas, es sano y, una forma de iniciar con el “pie derecho”, siendo la reducción de la planilla, gasto de funcionamiento y revisión de subsidios, los principales temas que se deben tomar en cuenta para equilibrar las finanzas públicas.

No es solo hacer un recorte de gasto, sino también la revisión de extinción y exoneraciones fiscales, que hay muchas zonas económicas, que no están generando el efecto deseado que la derrama económica y la creación de polos de desarrollo”, indicó.

También, el economista Domingo Latorraca se refirió a las declaraciones y dijo concordar con Mulino sobre las decisiones difíciles que se deben tomar entorno al estado del país, no solo en los retos financieros, sino también los retos en materia de servicios públicos. A juicio de Latorraca, estabilizar las finanzas implicará en la reducción del gasto de funcionamiento, y se debe aterrizar en la realidad financiera del Estado, algo que "será fácil", y que desde su punto de vista "estamos obligados a hacerlo".

"Concuerdo que luego de por lo menos 15 años de patear la lata, lo anunciado por el presidente Electo, en cuanto a tomar las decisiones difíciles, con un mínimo de consenso, para estabilizar el sub programa de Beneficio Definido de la CSS es la tarea número uno. Luego de terminar de leer el último informe de la Junta Técnica Actuarial entregado a la CSS y al Órgano Ejecutivo, donde se reitera la situación crítica que atraviesa ese programa, será una tarea difícil", subrayó Latorraca.

Evolución del presupuesto

Durante los últimos cinco años, el presupuesto del Estado aumentó más de $7 mil millones, siendo los años 2022, 2023 y 2024, en donde se dio el mayor porcentaje de aumento. Pero, durante los últimos 20 años, el presupuesto ley del Estado pasó de $6,192,329,636 millones en 2005 a los más de $30 mil millones de hoy día, es decir, el Estado ha quintuplicado el presupuesto durante los últimos cuatro periodos administrativos, liderados por los expresidentes Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014), Juan Carlos Varela (2014-2019) y Laurentino Cortizo (2019-2024).

Relacionado Planilla estatal crece en el ocaso de la administración Cortizo

¿Hacia dónde se va el dinero?

Aunque aún el ministro designado Felipe Chapman no ha entrado al MEF para conocer la situación real de las finanzas del Estado, ya tuvo la primera reunión de transición con el titular del MEF, Héctor Alexander, la cual calificó como "excelente" a través de su cuenta de X.

El problema con las finanzas públicas es que, según diversos economistas, Panamá se endeudó para gasto y no para inversión, y tras la rebaja del grado de inversión de Fitch Ratings, se prevé una desaceleración económica en el país, algo que impacta directamente a todos los panameños.

Según el presupuesto ley, los cinco sectores de mayor gasto en 2024 son el servicio de deuda, educación, salud, banca y seguridad social. De acuerdo con el informe de presupuesto presentado por el MEF, se desembolsarán $5,700,018,219 al servicio de la deuda, es decir, gastos derivados de las obligaciones del sector público en concepto de amortización, intereses y comisiones de los préstamos.

Además, solo el gobierno central integrado por Órgano Legislativo, Ejecutivo y Judicial, comprende un presupuesto de $19,420,711,081 millones.

Otros sectores donde se gasta el presupuesto el Estado:

Desarrollo de servicios sociales: $13,877,873,926. Aquí se encuentra el sector salud, educación, cultura, protección, seguridad social, vivienda, desarrollo y trabajo.

Servicios de la deuda y otros sectores no clasificables: $5,708,015,112.

Servicios financieros: $3,978,329,653. Aquí también incluyen servicios de la deuda y otros no clasificables.

Servicios generales: $2,318,152,551. Incluye la administración pública general, orden público, seguridad y justicia.

Desarrollo y fomento de la producción: $918,370,562. Incluye al sector industria, comercio, turismo, agropecuario y minería.

Desarrollo ambiental y tecnológico: $295,793,288. También incluye la conservación de la biodiversidad.

Mientras, solo se asignaron $5,811,762.50 millones a proyectos a nivel nacional, siendo la provincia de Panamá con $2,449,226.30 la provincia en donde se incluye la mayor cantidad de proyectos. Seguido por Panamá Oeste, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro.