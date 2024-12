Alcaldía de Panamá establece estrictas medidas de seguridad para el desfile 'Ciudad de las Estrellas'

Ciudad de Panamá, Panamá/El distrito de Panamá se prepara para su tradicional desfile navideño "Ciudad de las Estrellas" con un decreto que establece importantes disposiciones para garantizar la seguridad, organización y disfrute del evento que está programado para el domingo 15 de diciembre.

Por medio del Decreto Alcaldicio N°11-2024, publicado este viernes, la entidad municipal ha determinado que desde las 12:01 a.m. del 15 hasta las 4:00 a.m. del 16 de diciembre, quedará restringido el estacionamiento y la circulación de vehículos en la ruta oficial del desfile. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) está facultada para remover los vehículos que no cumplan con esta medida.

Además, dieron a conocer que se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas a lo largo de la ruta del desfile. La única excepción son los establecimientos comerciales autorizados que vendan alcohol de manera exclusiva dentro de sus instalaciones.

Por su parte, los vendedores ambulantes deberán obtener un permiso especial de la Alcaldía de Panamá y cumplir con los requisitos establecidos por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud (Minsa).

Otras prohibiciones dispuestas por la institución fueron la venta y uso de juegos pirotécnicos (salvo autorización expresa), así como el uso de fogones y tanques de gas sin permiso del Cuerpo de Bomberos. Las infracciones serán multadas con montos entre 300 y 1,000 dólares, con posible decomiso de bienes involucrados.

Con estas medidas, la Alcaldía de Panamá busca garantizar que el desfile sea una experiencia segura, organizada y mágica para todas las familias que participen en este emblemático evento navideño. La ciudadanía está invitada a colaborar con estas disposiciones para disfrutar de una celebración familiar y segura.