Alcaldía de Panamá se prepara para celebrar el 'Gran Festival del Mar'

Ciudad de Panamá/Los ngäbe, buglé, guna, emberá, wounaan, bri bri, naso y bokota se unen para celebrar el ‘Mes de los Pueblos Indígenas’ con actividades en que destacan sus aportes, tradiciones y creencias.

Siendo así, la Dirección de las Etnias de la Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía a celebrar el mes de los Pueblos Indígenas en el Gran Festival del Mar en el Mercado de Mariscos este sábado 24 de agosto.

El ‘Gran Festival del Mar’ se extenderá hasta el 31 de agosto con una fiesta de precios en servicios y productos con un surtido especial de frutos marinos a los mejores precios.

El área de restaurantes estará habilitada de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y contará con una agenda cultural de danzas indígenas y expresiones de la cultura originaria.

El horario especial para minoristas es de 5 a.m. a 5 p.m., para mayoristas es de 1 a.m. a 10 a.m., y el área de comensales sirve al público desde las 10 a.m. hasta las 11:30 p.m.