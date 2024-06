Analista político insiste en que Panamá debe tomar las medidas para abandonar el Parlacen

Ciudad de Panamá/A pesar de ser un organismo regional muy cuestionado por las figuras que han llegado allá, sobre todo con procesos pendientes y condenas en firme. La permanencia de Panamá en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), sigue en pie y cuenta oficialmente con nuevos huéspedes. Esto, luego de que se realizara la entrega de credenciales a los nuevos diputados, donde 9 de las 20 curules que le tocan a Panamá serán ocupadas por miembros del partido Realzando Metas, del que forma parte el presidente electo José Raúl Mulino.

El analista político José Eugenio Stoute, recordó que el Parlacen fue instituido hace 33 años y de allí, desde su óptica, no ha rendido ningún fruto en más de 3 décadas.

Señaló que, aunque el objetivo del Parlacen es estimular la unificación centroamericana, no se han visto avances en ese sentido, por lo que no ve ningún sentido en que se siga manteniendo vigente el organismo.

Si no tiene función creíble o de conveniencia para Panamá, deberíamos tomar todas las medidas necesarias para poder abandonar ese organismo. No funciona, no sirve, sus decisiones no son vinculantes y lo único que puede hacer es dar sugerencias y nada más"

— José Eugenio Stoute - Analista político