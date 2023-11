Analizan el fallo de la CSJ sobre el contrato minero y el accionar del gobierno

Ciudad de Panamá/Fernando Martínez, analista del programa radial Mesa de Periodistas, señaló tras los resultados del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declara la inconstitucionalidad del contrato Ley 406 firmado entre el Estado panameño con Minera Panamá, que tras lograrse

“A mí no me hace ningún sentido mantener cierres de carreteras, me parece un acto de intolerancia o en todo caso de incomprensión de la realidad por la cual una mayoría del pueblo panameño salió a las calles”, expresó Martínez, luego de que existan bloqueos de carreteras en algunos puntos del interior del país.

Relacionado Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional la Ley 406 del contrato minero

La realidad es que, el pueblo panameño ha obtenido al menos dos triunfos: la ley de moratoria que prohíbe la minería a cielo abierto metálica legal en nuestro país y la inconstitucionalidad del contrato ley minero, con lo cual, se dará progresivamente el cierre de las operaciones de la mina.

“No entiendo por motivos de que sí se publica o no en Gaceta, ósea ya la ley ha sido declarada inconstitucional, el presidente de la República que es quien gestiona el Estado ha dicho que procede un cierre de la mina y lo que conviene es tutelar el proceso que sigue, pero no seguir afectando a terceros con estos cierres abruptamente, eso es un gesto de intolerancia que me parece no debe continuar”, enfatizó el analista.

Martínez considera que al final, los más afectados son “los pobres, que están pagando el alto costo de los alimentos, los pobres son los que han perdido sus empleos, los pobres son los informales que tienen en las calles un mes que no ganan un quinto, esos son los que están sufriendo; entonces, esos son los que están sufriendo, esto de verdad no hace ningún sentido".